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Top-Mediziner des Uniklinikums Würzburg in Focus-Ärzteliste 2026 gelistet

28. März 2026Letztes Update 28. März 2026
Top-Mediziner des Uniklinikums Würzburg in Focus-Ärzteliste 2026 gelistet
In der Focus-Ärzteliste 2026 finden sich über 30 Expertinnen und Experten des Uniklinikums Würzburg – darunter auch Prof. Dr. Andreas Buck (rechts), dieser in den Bereichen „Nuklearmedizin“ und „Endokrinologie & Fettstoffwechsel“. - Foto: Bernhard Kühmstedt / UKW
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WÜRZBURG – Das Uniklinikum Würzburg (UKW) glänzt in der aktuellen Focus-Ärzteliste 2026 mit einer hohen Dichte an Expertise. Insgesamt 32 Medizinerinnen und Mediziner des Klinikums wurden in 50 verschiedenen Fachbereichen als deutschlandweite Top-Experten ausgezeichnet.

Die Mitte März 2026 erschienene Liste des Nachrichtenmagazins Focus basiert auf einer unabhängigen Datenerhebung des Instituts FactField. Für die Bewertung wurden Kriterien wie fachliche Qualifikation, wissenschaftliche Publikationen, Weiterbildungsbefugnisse sowie Empfehlungen von Fachkollegen und Patienten herangezogen. Da einige Experten in mehreren Spezialisierungen empfohlen werden, deckt das UKW-Team insgesamt 50 Fachbereiche ab – von der Neonatologie über die Unfallchirurgie bis hin zu Tumoren des Verdauungstrakts.

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Die Auszeichnung unterstreicht die hohe Behandlungsqualität und wissenschaftliche Relevanz des Standorts Würzburg innerhalb der deutschen Medizinlandschaft. Die Focus-Ärzteliste umfasst bundesweit über 3.800 führende Mediziner, unterteilt in 126 Fachdisziplinen.

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Interessierte können Kontaktmöglichkeiten zu den ausgezeichneten Fachleuten sowie den jeweiligen Fachkliniken über die Website des Uniklinikums finden. Hierfür stehen spezielle Suchfunktionen wie der „Ärztefinder“ oder ein „Körperkompass“ bereit: www.ukw.de

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