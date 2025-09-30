Auto IU
Top-Platzierungen für die Kämpfer des Videnin Dojo
SCHWEINFURT – Das Videnin Dojo Schweinfurt war bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft der WFMC in Meckenheim erfolgreich vertreten. Bei dem hochkarätigen Turnier mit rund 500 Teilnehmern erkämpften die beiden Nachwuchsathleten Nikita Weber und Christoph Würfel Top-Platzierungen. Christoph Würfel sicherte sich in der Disziplin K1 einen Championsgürtel und damit den ersten Platz in seiner Klasse.
Die beiden Kämpfer traten in verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen in den zwei großen Turnierhallen an.
Die Erfolge im Detail
- Christoph Würfel (15 Jahre): Trat in der Disziplin K1 bis 80 kg an. Christoph dominierte seine Kategorie klar und gewann den 1. Platz sowie einen Championsgürtel. Er wurde von der Firma D-FIGHTER gesponsert.
- Nikita Weber (14 Jahre): Startete ebenfalls in der Disziplin K1. Er konnte seinen ersten Kampf souverän gewinnen. Im zweiten Kampf musste er sich einem größeren und erfahreneren Gegner geschlagen geben, erreichte aber dank seines Kampfgeistes einen starken dritten Platz.
Das Videnin Dojo Schweinfurt zeigte sich stolz auf die beeindruckenden Leistungen seiner beiden Nachwuchskämpfer bei diesem internationalen Turnier.
