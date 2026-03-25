Torfestival zum Saisonabschluss – MHV Schweinfurt 09 schreibt Geschichte beim 65:43
SCHWEINFURT – Am letzten Spieltag der Bezirksliga Unterfranken 2025/26 hat der bereits feststehende Meister MHV Schweinfurt 09 mit einem historischen 65:43-Heimsieg gegen den TSV Partenstein II ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Vor den Fans im Schulzentrum West verabschiedete sich die Mannschaft mit einem Rekord-Offensivspektakel aus der Saison.
Trotz einer erneut dünnen Personaldecke mit nur neun Feldspielern setzte Trainer Christopher Früh auf eine offensive Abwehr und schnelles Umschaltspiel. Bereits nach 14 Minuten führte der MHV mit 17:10 und baute den Vorsprung bis zur Halbzeit auf 32:20 aus. Ein besonderer Rückhalt war dabei Nachwuchs-Torhüter Nevio Pfeuffer, der mit zahlreichen Paraden glänzte.
In der zweiten Hälfte hielt die Mannschaft das Tempo hoch und schraubte das Ergebnis auf unglaubliche 65 Tore hoch – ein neuer Vereinsrekord im Erwachsenenbereich. Neben der Meisterschaft gab es weitere individuelle Bestmarken zu feiern:
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Torjägerkrone: Felix Rother sicherte sich mit insgesamt 215 Saison-Toren (Schnitt von 12,65 pro Spiel) den ersten Platz der Liga.
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Siebenmeter-König: Mit einer Quote von über 94 % (55 Treffer bei 58 Versuchen) führt Rother auch diese Statistik an.
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Defensiv-Einsatz: Kapitän Tobias Karl belegt mit 25 Zeitstrafen ligaweit den Spitzenplatz in dieser Kategorie.
Die Torschützen des MHV im Abschlussspiel waren Felix Rother (20/6), Cornelius Bitsch (11), Tobias Karl (8), Christian Fey (8), Manuel Schmitt (4), Jan Scholich (3), Felix Landgraf (3), Lorenz Welsch (3), Sören Berndt (3) und Moritz Moder (2). Damit krönt der MHV Schweinfurt 09 eine außergewöhnliche Spielzeit mit einem geschichtsträchtigen Heimerfolg.
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