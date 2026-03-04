Auto IU

Totalschaden: Unfall beim Abbiegevorgang in Rüdenhausen
Symbolbild: 2fly4
RÜDENHAUSEN IM LANDKREIS KITZINGEN – Am Montagabend gegen 18:50 Uhr kam es bei einem Abbiegevorgang auf der B 286 zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 42-jähriger Skoda-Fahrer wollte nach links auf die A3 in Fahrtrichtung Nürnberg auffahren und übersah dabei einen entgegenkommenden VW.

Durch den Zusammenstoß wurde der 73-jährige Fahrer des VW leicht verletzt, während der 42-Jährige unverletzt blieb. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf insgesamt 35.000 Euro geschätzt wird.

Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte die Polizei vor Ort bei der Absperrung und Räumung der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

