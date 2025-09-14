Tote Fische im Horhäuser Badesee – Großes Engagement der örtlichen Feuerwehren und weiterer Helfer
THERES – Im Horhäuser Badesee führte ein Fischsterben zu einem Großeinsatz der örtlichen Feuerwehren und weiterer Helfer. Seit Donnerstag werden Maßnahmen ergriffen, um ein weiteres Verenden der Fische zu verhindern.
Bereits am Donnerstag gegen 09:35 Uhr wurde durch den Gewässerwart festgestellt, dass mehrere Fische in dem See verendet waren. Nach einer Untersuchung durch den Flussmeister des Wasserwirtschaftsamtes Bad Kissingen wurde festgestellt, dass der Sauerstoffgehalt des Wassers sowie der PH-Wert nicht im Normbereich lagen. Fremdeinleitungen oder Verunreinigungen wurden nicht festgestellt, als Ursache für das „Kippen“ des Sees wird ein Wetterumschwung vermutet.
Um den Sauerstoffgehalt des Wassers wieder zu erhöhen, wurde es von den örtlichen Feuerwehren und weiteren Helfern mittels Pumpen umgewälzt. Diese Maßnahme wurde über Stunden hinweg und bis zum Freitagmorgen fortgesetzt.
