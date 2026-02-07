Auto IU

Tote Person nach Gartenhüttenbrand aufgefunden

7. Februar 2026Letztes Update 7. Februar 2026
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
WÜRZBURG / SANDERAU – Nach dem vollständigen Brand einer Gartenhütte in der Stettiner Straße am Dienstagabend wurde am Mittwochmorgen bei einer Nachschau eine tote Person im Brandschutt entdeckt. Es handelt sich bei dem Verstorbenen vermutlich um den 44-jährigen deutschen Besitzer der Laube, wobei die genauen Todesumstände derzeit noch ungeklärt sind.

Die Brandermittler der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg haben die Arbeit vor Ort aufgenommen und eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt. Zusammen mit Spezialisten und durch die Ergebnisse einer angeordneten Obduktion soll nun geklärt werden, wie es zu dem tragischen Vorfall und dem Ausbruch des Feuers kommen konnte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 oder per E-Mail unter pp-ufr.wuerzburg.kpi@polizei.bayern.de entgegen.

