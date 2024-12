Tourismus stärkt die Wirtschaft der Region

HAßBERGE – Die Freizeit- und Tourismusbranche hat sich in den Haßbergen zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig entwickelt.

Wie groß der „Wirtschaftsfaktor Tourismus“ tatsächlich ist, zeigt eine 2024 durchgeführte Untersuchung des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr e.V. Demnach beliefen sich die touristischen Umsätze in der Region im Jahr 2023 auf beeindruckende 98,4 Millionen Euro – ein deutlicher Anstieg gegenüber den 60,4 Millionen Euro im Jahr 2014. Selbst die Corona-Pandemie konnte den kontinuierlichen Zuwachs nicht stoppen: Von 2017 bis 2023 stieg der Wirtschaftsfaktor Tourismus um 25%.

Querschnittsbranche Tourismus: Mehr als Gastgewerbe

Die Umsätze verteilen sich nicht nur auf Hotels und Pensionen, die etwa 57% der Einnahmen ausmachen. Rund 25% fließen in den Einzelhandel, während 18% aus verschiedenen Dienstleistungen stammen. Als klassische Querschnittsbranche trägt der Tourismus auch zur Stärkung anderer Wirtschaftszweige bei. Gasthäuser und Wirtschaften beauftragen Handwerksbetriebe für Renovierungsarbeiten, nehmen Reinigungsleistungen in Anspruch oder nutzen die Angebote lokaler Werbe- und Grafikagenturen. Gleichzeitig profitieren regionale Produzenten, Dienstleister und Betreiber von Freizeit- und Kultureinrichtungen direkt von den Touristen.

Lebensqualität und Infrastruktur für alle

Neben der wirtschaftlichen Bedeutung wirkt sich der Tourismus auch positiv auf die Lebensqualität der heimischen Bevölkerung aus. Die freizeit-touristische Infrastruktur wird erhalten und kontinuierlich ausgebaut, mit dem Ziel, vor allem den Einheimischen zugutezukommen. Hierzu zählen hochwertige Wander- und Radwege, Freizeiteinrichtungen, kulturelle Veranstaltungen sowie weitere attraktive Angebote.

Stabile Übernachtungszahlen und Zukunftsperspektiven

Die Übernachtungszahlen in den Haßbergen bleiben stabil, was zu einem optimistischen Blick in die Zukunft beiträgt. Haßberge Tourismus e.V. sieht seine Rolle nicht nur in der klassischen Vermarktung der Region als Reiseziel, sondern auch als Gestalter des Lebensraums. Ziel ist es, Freizeit- und Kulturangebote verstärkt auch für die Einheimischen voranzutreiben. So entstehen Synergien, die den Tourismus nicht nur als wirtschaftlichen Motor, sondern auch als Faktor für Lebensqualität festigen.