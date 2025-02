Tourismussaison 2025 in Schweinfurt: Kultur, Genuss und Wohnmobile im Fokus

SCHWEINFURT – Die Tourismussaison 2025 steht in den Startlöchern. Um Gäste aus nah und fern für die Region zu begeistern, warb die Tourist-Information Schweinfurt 360° auf den überregionalen Tourismusmessen CMT in Stuttgart und f.re.e. in München. Beide Messen wurden in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Franken und der Fränkischen Weinland Tourismus GmbH besucht.

Auf der CMT in Stuttgart unterstützte die Wipfelder Weinprinzessin Elena die Tourist-Information bei der Präsentation Schweinfurts als Genuss- und Weinregion. In München auf der Messe f.re.e. war das Weingut Scheller beteiligt. Bei einer kleinen Weinprobe stellte es die kulinarischen Angebote der Weinregion im Landkreis Schweinfurt vor. Das Interesse der Messebesucher an beiden Ständen war groß. Besonders die Themen Genuss, Wohnmobilreisen und Städtetourismus standen im Mittelpunkt der Gespräche.

Um die touristische Anziehungskraft der Region weiter zu stärken, setzt die Tourist-Information Schweinfurt 360° auf digitale Werbemaßnahmen und Kooperationen im Social-Media-Bereich. Bewährte Marketingschwerpunkte sind „Kunst & Kultur“ sowie der „Genuss“. Diese Kombination bietet ideale Voraussetzungen, um Stadt und Landkreis Schweinfurt als attraktives Reiseziel weiter zu etablieren.

Reisemobiltourismus als Chance für die Region Schweinfurt

Neben Hotels und Ferienwohnungen in Schweinfurt zeigt sich eine bemerkenswerte Entwicklung im Wohnmobiltourismus. Angebote wie Alpaca Camping, Landvergnügen und Übernachtungen direkt beim Winzer erfreuen sich wachsender Beliebtheit und bieten eine besondere Verbindung von Naturerlebnis und regionalem Genuss. Diese flexiblen Übernachtungsmöglichkeiten entsprechen dem Trend moderner Reisender, die Individualität und Authentizität schätzen.

Der Landkreis Schweinfurt entwickelt sich damit zunehmend zu einem attraktiven Ziel für Wohnmobilreisende, die Ruhe, Regionalität und besondere Erlebnisse suchen. Ein wichtiger Baustein dafür wird auch der neue Wohnmobilstellplatz am Ellertshäuser See sein. Um diesen Bereich weiter auszubauen, hat die Tourist-Information Schweinfurt 360° auf ihrer Website www.schweinfurt360.de den Service und die Präsentationen der Stellplätze verbessert. Bereits auf den Tourismusmessen kam das neue Prospekt „Camperzeit“ zum Einsatz, das gezielt auf Wohnmobilreisende zugeschnitten ist.