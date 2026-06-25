Tourismussommer Schweinfurt 2026: Strategischer Austausch für die Region
SCHWEINFURT – Am 23. Juni 2026 lud die „Tourist-Information Schweinfurt 360°“ zu einem wegweisenden Netzwerktreffen ins Historische Rathaus. Rund 70 Vertreter aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Tourismus diskutierten über die Zukunft der Region als attraktives Reiseziel.
Tourismus als zentraler Wirtschaftsfaktor
Angelika Schäffer, Vorsitzende des Tourismusverbandes Franken, unterstrich in ihrem Vortrag die enorme Bedeutung der Branche: Mit über 11 Millionen Gästeankünften und einem Bruttoumsatz von rund 11,4 Milliarden Euro in Franken ist der Tourismus eine tragende Säule für Arbeitsplätze und regionale Strukturen.
Wandel der Region: Von Geschäftsreisen zum Kurzurlaub
Im moderierten Austausch (Moderation: Dr. Christof Wahlefeld) mit Christoph Schmitz, Geschäftsleiter der Tourist-Information Schweinfurt 360°, wurde die erfolgreiche Entwicklung der Region deutlich:
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Stabilität: Seit 2010 wird die Region (Stadt und Landkreis) gemeinsam vermarktet, was sich in konstant hohen Übernachtungszahlen (über 353.000 in 2019/2024) widerspiegelt.
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Profilschärfung: Während Geschäftsreisen und Tagungen weiterhin eine wichtige Basis bilden, gewinnt die Region als Destination für Kultur- (Kunsthalle, Museum Georg Schäfer), Aktiv- und Genussurlaub (Fränkisches Weinland, Steigerwald) massiv an Bedeutung.
Zukunftsthemen: Digitalisierung und Barrierefreiheit
Die „Tourist-Information Schweinfurt 360°“ fungiert dabei als zentrale Drehscheibe. Strategische Schwerpunkte für die kommende Zeit sind:
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Digitalisierung: Ausbau der Online-Buchbarkeit, Zentralisierung von Veranstaltungskalendern und Erweiterung der digitalen Kommunikationskanäle.
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Inklusion: Mit dem Projekt „Reisen für Alle“ wird das wichtige Feld der Barrierefreiheit konsequent vorangetrieben.
Erfolg durch Kooperation
Das Fazit des „Tourismussommers“ war eindeutig: Der Erfolg der Region Schweinfurt basiert auf einem eng verzahnten Netzwerk. Die Zusammenarbeit zwischen lokalen Betrieben (Hotellerie/Gastronomie) und überregionalen Partnern wie der Bayern Tourismus Marketing GmbH ist essenziell, um die Region als lebendige und wettbewerbsfähige Tourismusdestination für die Zukunft optimal aufzustellen.
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