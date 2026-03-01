Tourist-Information Schweinfurt 360° wirbt für die Tourismussaison 2026
SCHWEINFURT – Um Gäste für die kommende Saison zu begeistern, hat die Tourist-Information Schweinfurt 360° die Region erfolgreich auf den großen Tourismusmessen CMT in Stuttgart und f.re.e in München präsentiert. Im Fokus des Auftritts standen vor allem die Themen Genuss, Wein sowie Aktivurlaub und die stetig wachsende Sparte des Wohnmobiltourismus.
Besucher der Messen konnten die Vielfalt der Region bei kleinen Weinproben direkt erleben. Dabei wurden Qualitätsweine der Weingüter Dereser und Scheller aus Stammheim, Lother aus Wipfeld sowie Ruppenstein aus Oberschwarzach verkostet. Diese persönliche Ansprache stieß auf großes Interesse und unterstrich das Profil der Region als Ziel für Weinliebhaber und Genießer.
Neben dem klassischen Städtetourismus sowie Wander- und Radangeboten verzeichnen flexible Übernachtungsformen eine besonders dynamische Entwicklung. Naturnahe Optionen wie Alpaca Camping, Landvergnügen oder Stellplätze direkt beim Winzer werden bei Reisenden immer beliebter. Die erfolgreichen Messebeteiligungen in Kooperation mit dem Tourismusverband Franken zeigen, dass die Region mit diesem Mix den aktuellen Zeitgeist trifft.
Wenn du dich für weitere Angebote, Veranstaltungen oder die zahlreichen Wohnmobilstellplätze interessierst, findest du alle Details und touristischen Highlights online unter www.schweinfurt360.de. Die Tourist-Information hat damit einen wichtigen Grundstein für eine erfolgreiche Saison 2026 gelegt.
