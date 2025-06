Toyota-Fahrer übersieht Radfahrerin – Hubschraubereinsatz

KARSBACH – Eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2303 schwer verletzt worden. Ein 65-jähriger Toyota-Fahrer hatte die in gleicher Richtung vor ihm fahrende Frau offenbar übersehen und erfasste sie mit seinem Pkw.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Radfahrerin in einen angrenzenden Acker geschleudert. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen und musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Das Pedelec wurde vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 09351/97410 bei der Polizeistation GEMÜNDEN zu melden.