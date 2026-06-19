„Tracht & Tanz in Franken“: Ein lebendiger Tag voller Tradition im Freilandmuseum Fladungen
FLADUNGEN – Das Fränkische Freilandmuseum Fladungen lädt am Sonntag, den 21. Juni 2026, zu einer Zeitreise in die fränkische Kulturgeschichte ein. Unter dem Motto „Tracht & Tanz in Franken“ erwartet Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm rund um regionales Brauchtum, Handwerk und historische Mode.
In Zusammenarbeit mit der Trachtenpflege und Trachtenforschung des Bezirks Unterfranken präsentiert das Museum die Vielfalt fränkischer Trachtenkultur. Von der Modenschau bis zum preisgekrönten historischen Hochzeitszug – der Tag macht Kultur hautnah erlebbar.
Programm-Highlights
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11:00 Uhr: Trachten-Modenschau: Vor der Hofstelle aus Bahra werden fränkische Alltags- und Festtagstrachten präsentiert und deren Besonderheiten erklärt.
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12:30 Uhr: Vorbereitung des historischen Hochzeitszugs: Besucher können miterleben, wie die Braut nach historischem Vorbild eingekleidet und geschmückt wird.
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Historischer Hochzeitszug: Im Anschluss zieht die Grafschafts-Trachtengruppe „Die Glasf’lder“ (Gesang- und Trachtenverein Glasofen e.V.) in prachtvollen Gewändern durch das Museumsgelände. Besonderheit: Dieser Hochzeitszug wurde 2023 in das Bayerische Landesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen.
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Tanzvorführungen: Der Rhönklub-Zweigverein Rother Kuppe e. V. zeigt sein Können in Kinder- und Erwachsenengruppen um 14:00, 14:30 und 15:30 Uhr.
Handwerk, Kulinarik und Mitmach-Aktionen
Das Gelände bietet zudem ein breites Angebot für Wissensdurstige und Genießer:
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Handwerk: Infostände zur Trachtenpflege und Vorführungen traditioneller Handwerkstechniken.
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Ausstellung: In den historischen Häusern sind ausgewählte Trachtenstücke aus der Museumssammlung zu sehen.
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Kulinarik: Das Backhaus der Hofstelle aus Oberbernhards lockt ab 11 Uhr mit frischem Holzofengebäck. In der Hofstelle aus Leutershausen lädt das Programm „Was kommt heute auf den Tisch?“ (11 bis 15 Uhr) zum Zuschauen, Mitmachen und Probieren ein.
Eckdaten und Anreise
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Wann: Sonntag, 21. Juni 2026, von 10:00 bis 18:00 Uhr
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Wo: Fränkisches Freilandmuseum Fladungen
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Eintritt: 8 € pro Person (Kinder unter 6 Jahren frei; Familienkarten und Ermäßigungen verfügbar).
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Anreise-Tipp: Besonders stilvoll erfolgt die Anreise mit dem historischen Dampfzug „Rhön-Zügle“, der an diesem Tag von Mellrichstadt bzw. Ostheim vor der Rhön nach Fladungen verkehrt. Fahrkarten können online unter www.freilandmuseum-fladungen.de gebucht werden.
Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, die fränkische Lebensart in historischer Kulisse zu feiern! Möchten Sie die Anreise mit dem historischen Dampfzug „Rhön-Zügle“ planen, oder benötigen Sie weitere Details zu den Ermäßigungen für Ihren Besuch?
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