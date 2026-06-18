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„Tracht & Tanz in Franken“: Ein lebendiger Tag voller Tradition im Freilandmuseum Fladungen

18. Juni 2026Letztes Update 18. Juni 2026
„Tracht & Tanz in Franken“: Ein lebendiger Tag voller Tradition im Freilandmuseum Fladungen
Mit viel Liebe zum Detail wird die Braut für den historischen Hochzeitszug der Grafschaft Wertheim vorbereitet. Foto: Jens Englert.
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FLADUNGEN – Das Fränkische Freilandmuseum Fladungen lädt am Sonntag, den 21. Juni 2026, zu einer Zeitreise in die fränkische Kulturgeschichte ein. Unter dem Motto „Tracht & Tanz in Franken“ erwartet Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm rund um regionales Brauchtum, Handwerk und historische Mode.

In Zusammenarbeit mit der Trachtenpflege und Trachtenforschung des Bezirks Unterfranken präsentiert das Museum die Vielfalt fränkischer Trachtenkultur. Von der Modenschau bis zum preisgekrönten historischen Hochzeitszug – der Tag macht Kultur hautnah erlebbar.

Programm-Highlights

Handwerk, Kulinarik und Mitmach-Aktionen

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Verstrickt und zugenäht
Newsallianz

Das Gelände bietet zudem ein breites Angebot für Wissensdurstige und Genießer:

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  • Handwerk: Infostände zur Trachtenpflege und Vorführungen traditioneller Handwerkstechniken.

  • Ausstellung: In den historischen Häusern sind ausgewählte Trachtenstücke aus der Museumssammlung zu sehen.

  • Kulinarik: Das Backhaus der Hofstelle aus Oberbernhards lockt ab 11 Uhr mit frischem Holzofengebäck. In der Hofstelle aus Leutershausen lädt das Programm „Was kommt heute auf den Tisch?“ (11 bis 15 Uhr) zum Zuschauen, Mitmachen und Probieren ein.

Eckdaten und Anreise

  • Wann: Sonntag, 21. Juni 2026, von 10:00 bis 18:00 Uhr

  • Wo: Fränkisches Freilandmuseum Fladungen

  • Eintritt: 8 € pro Person (Kinder unter 6 Jahren frei; Familienkarten und Ermäßigungen verfügbar).

  • Anreise-Tipp: Besonders stilvoll erfolgt die Anreise mit dem historischen Dampfzug „Rhön-Zügle“, der an diesem Tag von Mellrichstadt bzw. Ostheim vor der Rhön nach Fladungen verkehrt. Fahrkarten können online unter www.freilandmuseum-fladungen.de gebucht werden.

Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, die fränkische Lebensart in historischer Kulisse zu feiern! Möchten Sie die Anreise mit dem historischen Dampfzug „Rhön-Zügle“ planen, oder benötigen Sie weitere Details zu den Ermäßigungen für Ihren Besuch?


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