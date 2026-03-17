Tradition lebt weiter: Grundschulkinder bemalen 500 Ostereier für Grafenrheinfeld
GRAFENRHEINFELD IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Der Osterbrunnen am Platz vor der Bibliothek gehört seit Jahrzehnten fest zum Ortsbild in der Osterzeit. In diesem Jahr erhält der Brunnen besonderen Zuwachs: Die Kinder der Theresia-Gerhardinger-Grundschule haben 500 neue, bunt gestaltete Ostereier beigesteuert, um den in die Jahre gekommenen Schmuck zu ersetzen.
Die Frauen des Arbeitskreises Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege schmücken den Brunnen alljährlich mit großem Aufwand am Eingang zum Kirchplatz. Da über die Zeit viele Eier beschädigt wurden, war neuer Schmuck dringend erforderlich. Unter der Leitung von Rektor Markus Wahl widmeten sich die Schülerinnen und Schüler dieser Aufgabe mit viel Kreativität und stellten sicher, dass der Brunnen auch in Zukunft in voller Pracht erstrahlen kann.
Die Bedeutung der Aktion für die Gemeinschaft:
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Generationenprojekt: Die Beteiligung der Schulkinder führt eine lange Tradition fort, die viele Bürger bereits aus ihrer eigenen Kindheit kennen.
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Symbolik: Der Osterbrunnen steht als Zeichen für die Hoffnung und das neue Leben, erinnert aber zugleich an die elementare Bedeutung des Wassers als Lebensquelle.
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Ehrenamtliches Engagement: Der Arbeitskreis Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege sorgt durch seine Pflege dafür, dass dieses lebendige Brauchtum im Ort erhalten bleibt.
Durch die Neugestaltung können die Kinder ihre eigenen Kunstwerke nun über viele Jahre hinweg als Teil des dörflichen Gemeinschaftswerks bewundern. Die Übergabe der 500 Eier markiert den Beginn der diesjährigen Osterzeit in Grafenrheinfeld und unterstreicht den starken Zusammenhalt zwischen Schule und örtlicher Brauchtumspflege.
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