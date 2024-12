Traditionelle Jahreskonzerte der Volkacher Orchester am 3. Adventswochenende in der Mainschleifenhalle Volkach – Eintritt frei

VOLKACH – Der musikalische Höhepunkt im Advent steht bevor: Die Ensembles der Musikschule Volkacher Mainschleife laden am dritten Adventswochenende (14. und 15. Dezember 2024) zu ihren traditionellen Jahreskonzerten in die Mainschleifenhalle ein. Unter festlicher Dekoration und mit einem abwechslungsreichen Programm sorgen die jungen Musikerinnen und Musiker für adventliche Klänge.

Programm am Samstag, 14. Dezember 2024

Am Samstagabend eröffnet das Jugendblasorchester (JBO) unter der Leitung von Armin Stawitzki um 19:30 Uhr das Konzert. Neben „Swing into Christmas“ erklingen Hits wie I Will Always Love You und My Secret Love Song, präsentiert von den Nachwuchssolistinnen Jana Brandt und Emma Sebald (Trompete).

Nach der Pause spielt das Symphonische Blasorchester (SBO) unter Manuel Scheuring Highlights wie die Musik aus Jurassic Park und das anspruchsvolle Werk Sacri Monti von Mario Bürki. Ein besonderes Highlight ist das Tubasolo von Norbert Kestler, der die Vielseitigkeit und Wärme des „Instruments des Jahres“ präsentiert.

Programm am Sonntag, 15. Dezember 2024

Das Sonntagkonzert beginnt bereits um 15:00 Uhr und bietet ein buntes Programm für die ganze Familie. Unter der Leitung von Tanja Domes und Armin Stawitzki präsentieren das Einstieg-Bis-Konzert-Orchester und das Nachwuchsorchester Blasmusik, Filmmusik und Pop-Arrangements wie I Will Follow Him und The Lazy Song.

Auch die Gitarrenensembles unter Barbara Hölzer und Benedikt Prang sowie der Kinderchor der WIM-Klassen aus Sommerach und Volkach unter Irmi Dotzel und Ute Weis-Heilmann gestalten das Programm. Weihnachtslieder wie Hunderttausend Weihnachtsbäume und Viele Sterne funkeln lassen vorweihnachtliche Stimmung aufkommen.

Rahmenprogramm

Für den weihnachtlichen Saalschmuck sorgt die Bläserjugend, während der Förderverein Volkacher Blasorchester e.V. die Gäste bewirtet. Die Saalöffnung erfolgt jeweils eine Stunde vor Beginn, der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.