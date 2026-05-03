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Traditionelle Maibaumaufstellung: Grafenrheinfeld feiert gelungenen Saisonauftakt

3. Mai 2026Letztes Update 3. Mai 2026
Traditionelle Maibaumaufstellung: Grafenrheinfeld feiert gelungenen Saisonauftakt
Foto: Kerstin Keller
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GRAFENRHEINFELD – Die Freiwillige Feuerwehr Grafenrheinfeld blickt auf eine überaus erfolgreiche Maibaumaufstellung zurück, die bei strahlendem Wetter zahlreiche Besucher anlockte. Das traditionelle Fest markierte am ersten Maiwochenende den offiziellen Startschuss in die lokale Festsaison.

Die Veranstaltung erwies sich einmal mehr als Anziehungspunkt für die gesamte Dorfgemeinschaft. Dank einer reibungslosen Organisation und der hohen Beliebtheit der Stände waren die Plätze bis auf den letzten Rang gefüllt. Zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sorgten dafür, dass die Gäste rundum bestens versorgt wurden.

Starker Einsatz der Feuerwehrfamilie

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Ein besonderer Dank gilt der Jugendfeuerwehr, die nicht nur den Maibaum stellte, sondern auch tatkräftig bei der gesamten Aufstellung mitwirkte. In diesem Zuge lädt die Feuerwehr interessierte Jugendliche dazu ein, jederzeit unverbindlich beim Team vorbeizuschauen und mitzumachen. Auch die aktiven Kameradinnen und Kameraden erhielten für die Vorbereitung dieses feierlichen Auftakts großes Lob vonseiten der Verantwortlichen.

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Musikalische Begleitung und Gemeinschaft

Für den passenden feierlichen Rahmen sorgte der Spielmanns- und Fanfarenzug, der die Maibaumaufstellung musikalisch begleitete und die Stimmung auf dem Festplatz abrundete. Durch das Zusammenspiel der verschiedenen Vereinsbereiche wurde das Event zu einem vollen Erfolg für die Gemeinde Grafenrheinfeld.

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