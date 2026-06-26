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Traditioneller Johannis-Gottesdienst der Johanniter in Schweinfurt

26. Juni 2026Letztes Update 26. Juni 2026
Traditioneller Johannis-Gottesdienst der Johanniter in Schweinfurt
Foto: Leonie Sängerlaub / Johanniter
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SCHWEINFURT – Bei sommerlichem Wetter feierten die Johanniter in Schweinfurt ihren traditionellen Johannis-Gottesdienst zu Ehren ihres Namenspatrons, Johannes dem Täufer. Die rund 50 Gäste blickten dabei auf eine langjährige Tradition zurück und hießen gleichzeitig einen neuen Geistlichen willkommen.

Premiere für den neuen Standortpfarrer

Der einstündige Festgottesdienst markierte einen besonderen Meilenstein: Erstmals wurde die Feier von Tobias Wölfel gestaltet. Er übernimmt damit die Nachfolge von Norbert Holzheid und wird die Johanniter in Schweinfurt künftig als neuer Standortpfarrer begleiten.

Grußworte und Gemeinschaft

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Verstrickt und zugenäht

Im Anschluss an den Gottesdienst richtete der Schweinfurter Oberbürgermeister Ralf Hofmann ein Grußwort an die Anwesenden. Er betonte die große Bedeutung der Johanniter für das gesellschaftliche und kirchliche Leben der Stadt und würdigte ihr fortwährendes Engagement.

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Beim anschließenden Stehempfang hatten die Gäste trotz der hochsommerlichen Temperaturen die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen. Das gesellige Beisammensein dauerte rund eineinhalb Stunden an und bot den Teilnehmenden Raum für Begegnung und Besinnung.

Hintergrund

Der jährlich stattfindende Johannis-Gottesdienst erinnert an Johannes den Täufer, den historischen Namenspatron des Johanniterordens. Die Veranstaltung dient dazu, die christlichen Werte sowie die lange Tradition der Gemeinschaft zu unterstreichen und zu pflegen.


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