Tragisch: 16-Jähriger verstirbt in Würzburg nach Einnahme von verschreibungspflichtigem Opiat – Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft
WÜRZBURG / HEUCHELHOF – Ein tragischer Vorfall in der Dubliner Straße hat am Mittwochmorgen zum Tod eines 16-jährigen Jugendlichen geführt, nachdem dieser infolge des Konsums verschreibungspflichtiger Opiate zusammengebrochen war. Der junge Deutsche war bereits am Samstagvormittag bewusstlos auf dem Gehweg aufgefunden und unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wo er nach mehrtägigem Überlebenskampf verstarb. Die Kriminalpolizei Würzburg konnte bereits kurz nach der Tat zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 22 Jahren festnehmen, die nun in Untersuchungshaft sitzen.
Die Ermittlungen ergaben schnell ein verstörendes Bild der Geschehnisse: Die beiden festgenommenen jungen Männer waren es selbst, die am Samstag gegen 10:30 Uhr den Notruf verständigt und sich als zufällige Passanten ausgegeben hatten. Tatsächlich sollen sie jedoch den Vorabend gemeinsam mit dem 16-Jährigen verbracht und dabei die starken Schmerzmittel konsumiert haben. Als sie am nächsten Morgen feststellten, dass ihr Begleiter nicht mehr ansprechbar war, verbrachten sie ihn offenbar ins Freie vor das Haus, um ihre eigene Beteiligung zu verschleiern und erst dann Hilfe zu rufen.
Gegen den 17-Jährigen und den 22-Jährigen erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der leichtfertigen Verursachung des Todes durch die Abgabe von Betäubungsmitteln. Beide Beschuldigte wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten überstellt. Zur exakten Klärung der Todesursache und der toxikologischen Hintergründe hat die Staatsanwaltschaft Würzburg eine Obduktion des Leichnams beantragt, während die Ermittler der Kripo den genauen Ablauf der Tatnacht weiter rekonstruieren.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!