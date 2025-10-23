Tragisch: 19-Jähriger kollidiert mit LKW und verstirbt
EICHENBÜHL – Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Staatsstraße 521 bei Eichenbühl ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 19-jähriger Mann ums Leben kam. Gegen 13:15 Uhr kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Mercedes CLK und einem LKW.
Nach bisherigen Erkenntnissen war der PKW auf die Gegenfahrbahn geraten. Der 19-jährige Fahrer des Mercedes erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wo er wenig später verstarb. Der Fahrer des LKW erlitt leichte Verletzungen.
Die Staatsstraße 521 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden von der Polizeiinspektion Miltenberg geführt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg von einem Sachverständigen unterstützt.
