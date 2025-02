Tragisch: 28-Jähriger wird von Auto erfasst und verstirbt im Krankenhaus

WÜRZBURG – SANDERAU – Am späten Donnerstagabend ereignete sich ein tragischer Unfall auf einem Parkplatz am Main, bei dem ein 28-jähriger Fußgänger von einem Fahrzeug erfasst wurde. Trotz schneller medizinischer Versorgung erlag der Mann noch in der Nacht seinen schweren Verletzungen.

Gegen 22:00 Uhr gingen erste Notrufe bei der Polizei ein. Der Unfall geschah auf dem Mainparkplatz unterhalb des Ludwigkais, auf Höhe der Lessingstraße. Ein 21-jähriger Fahrer eines dunklen Audi erfasste aus bislang ungeklärter Ursache den Fußgänger, während beide stadtauswärts unterwegs waren.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Unfallstelle hinzugezogen. Die Straße blieb für mehrere Stunden gesperrt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0931/457-2230:

Wer war zur Unfallzeit in der Umgebung unterwegs?

Wer hat den Zusammenstoß beobachtet?

Wer hat zuvor den Fußgänger oder das beteiligte Fahrzeug bemerkt?