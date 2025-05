Tragisch: 56-jähriger Mann verstirbt nach Sturz

OBERPLEICHFELD / LKR. WÜRZBURG – Am frühen Montagmorgen, gegen 01:30 Uhr, befand sich ein 56-jähriger Mann fußläufig auf dem Nachhauseweg von einer Feierlichkeit im Ortsgebiet Oberpleichfeld. Hierbei stürzte dieser auf einem Gehweg in der Raiffeisenstraße und zog sich in Folge tödliche Verletzungen zu.

Ersten Ermittlungen der Polizei nach, hatte der 56-jährige kurz vor 01:30 Uhr das Fest alleine verlassen und war über eine Wiesenfläche in Richtung der Raiffeisenstraße gelaufen. Im weiteren Verlauf musste der 56-jährige eine ca. 60 cm hohe Grundstückseinfassung überwinden, um auf den weiterführenden Gehweg zu gelangen. Vermutlich im Rahmen des Abstiegs auf den Gehweg stürzte der 56-jährige und schlug auf dem diesem bzw. dem Übergang auf die Fahrbahn auf. Hierbei zog er sich nach ersten Erkenntnissen die lebensbedrohlichen Verletzungen zu.

Weitere Besucher des Festes fanden den Verletzten kurze Zeit später auf dem Gehweg liegend vor und leisteten erste Hilfe. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nach erfolglosen Reanimationsmaßnahmen letztlich nur noch den Tod des 56-jährigen feststellen. Mehrere Ersthelfer wurden im Anschluss an die Hilfeleistung durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

Die Ermittlungen zum Todesfall wurden vor Ort durch die Polizeiinspektion-Land in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg aufgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde zur Klärung des Sturzgeschehens auch ein Gutachter hinzugezogen.

Aktuell wird durch die Polizei von einem tragischen Unfallgeschehen ausgegangen. Eine Fremdbeteiligung kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht völlig ausgeschlossen werden. Augenzeugen des Sturzgeschehens selbst sind bislang nicht bekannt.

Zur weiteren Klärung des Falles bittet die Polizei Zeugen, welche den Mann zwischen ca. 01:15 Uhr und 01:45 Uhr im Bereich der Raiffeisenstraße bzw. des dortigen Feuerwehrgeländes in Oberpleichfeld gesehen haben, um Kontaktaufnahme.

Der Verstorbene war zum Unfallzeitpunkt mit einem hellen Oberteil, einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet.

Im o. g. Fall bittet die Polizei Würzburg-Land um Zeugenhinweise unter Tel. 0931/457-1630 oder Email: pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de