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Tragisch: Vermisste 66-Jährige aus Zelligen tot aufgefunden

26. Juni 2026Letztes Update 26. Juni 2026
Tragisch: Vermisste 66-Jährige aus Zelligen tot aufgefunden
Foto: 2fly4
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ZELLINGEN / RETZBACH (LKR. MAIN-SPESSART) – Die seit Dienstagmittag vermisste 66-jährige Frau aus dem Ortsteil Retzbach wurde am Mittwochnachmittag leider nur noch tot aufgefunden. Die Polizei hat die Vermisstenfahndung offiziell widerrufen.

Suchmaßnahmen und Auffinden

Nachdem die Frau am Dienstag gegen 13:30 Uhr ihr Wohnhaus verlassen hatte und nicht zurückgekehrt war, leiteten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Am Mittwochnachmittag konnte die Vermisste schließlich in einem Waldstück lokalisiert werden, nachdem eine aufmerksame Zeugin einen entsprechenden Hinweis gegeben hatte.

Ermittlungen zur Todesursache

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Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genaueren Umständen des Todes aufgenommen. Nach aktuellem Sachstand liegen jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder ein Unfallgeschehen vor.

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Die Vermisstenfahndung ist damit beendet.


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