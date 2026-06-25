Tragisch: Vermisste 66-Jährige aus Zelligen tot aufgefunden
ZELLINGEN / RETZBACH (LKR. MAIN-SPESSART) – Die seit Dienstagmittag vermisste 66-jährige Frau aus dem Ortsteil Retzbach wurde am Mittwochnachmittag leider nur noch tot aufgefunden. Die Polizei hat die Vermisstenfahndung offiziell widerrufen.
Suchmaßnahmen und Auffinden
Nachdem die Frau am Dienstag gegen 13:30 Uhr ihr Wohnhaus verlassen hatte und nicht zurückgekehrt war, leiteten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Am Mittwochnachmittag konnte die Vermisste schließlich in einem Waldstück lokalisiert werden, nachdem eine aufmerksame Zeugin einen entsprechenden Hinweis gegeben hatte.
Ermittlungen zur Todesursache
Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genaueren Umständen des Todes aufgenommen. Nach aktuellem Sachstand liegen jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder ein Unfallgeschehen vor.
Die Vermisstenfahndung ist damit beendet.
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