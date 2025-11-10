Tragisch: Zwei junge Frauen sterben bei Frontalzusammenstoß bei Wildflecken
WILDFLECKEN / LKR. BAD KISSINGEN – Am Sonntagmorgen, gegen 08:00 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2267 zwischen Langenleiten und Wildflecken zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW. Dabei sind zwei junge Frauen im Alter von 16 und 19 Jahren noch an der Unfallstelle verstorben. Eine weitere Person wurde leicht verletzt.
Der Unfall ereignete sich, als ein 50-jähriger Mann mit seinem Mercedes aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, die Leitplanke touchierte und anschließend frontal mit einem entgegenkommenden Mazda kollidierte. Die beiden jungen Frauen waren Insassen des Mazda. Der 50-jährige Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Beide PKW wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.
Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Bad Brückenau, unterstützt von umliegenden Dienststellen und den örtlichen Feuerwehren aus Wildflecken und Langenleiten. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung gesperrt.
