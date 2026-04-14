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Tragischer Badeunfall im Main: 20-Jähriger verstirbt in Lohr

14. April 2026Letztes Update 14. April 2026
Tragischer Badeunfall im Main: 20-Jähriger verstirbt in Lohr
Bild von Pete Linforth auf Pixabay
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LOHR AM MAIN / SENDELBACH – Am Samstagnachmittag ist ein 20-jähriger Mann bei einem Badeunfall im Main ums Leben gekommen. Der junge Mann versuchte gegen 15:15 Uhr, den Fluss schwimmend zu durchqueren, geriet dabei aus bislang ungeklärter Ursache in Not und ging unter.

Der Verunglückte hatte sich zuvor mit einer Gruppe weiterer Personen am Mainufer aufgehalten. Seine Begleiter alarmierten umgehend die Rettungskräfte, woraufhin ein Großaufgebot von Feuerwehr, Wasserrettung und Polizei eine umfangreiche Suche einleitete. Der 20-Jährige konnte schließlich nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden; sämtliche Reanimationsversuche vor Ort blieben ohne Erfolg.

Videoaufnahmen sollen Hergang klären

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Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wertet die Polizei derzeit Videoaufnahmen aus, die das Geschehen dokumentieren. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen deutet alles auf ein tragisches Unfallgeschehen ohne jegliche Fremdeinwirkung hin.

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