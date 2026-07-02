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Tragischer tödlicher Unfall bei Arbeiten an Bahnstrecke bei Ochsenfurt
A N Z E I G E
OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG – Bei Landschaftspflegearbeiten an der Bahnstrecke zwischen Treuchtlingen und Würzburg ist am Mittwochnachmittag ein 48-jähriger Arbeiter von einem Zug erfasst worden und noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen.
Nach bisherigen Erkenntnissen waren gegen 14:20 Uhr drei Mitarbeiter einer Landschaftspflegefirma im Gleisbereich im Einsatz. Trotz eines akustischen Warnsignals wurde der 48-jährige rumänische Staatsangehörige von einem herannahenden Zug erfasst.
A N Z E I G E N
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Im Einsatz waren neben Polizei und Feuerwehr auch Notfallseelsorger.
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