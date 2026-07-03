Auto IU

Tragischer tödlicher Unfall bei Arbeiten an Bahnstrecke bei Ochsenfurt

3. Juli 2026Letztes Update 3. Juli 2026
Tragischer tödlicher Unfall bei Arbeiten an Bahnstrecke bei Ochsenfurt
Symbolfoto: 2fly4
A N Z E I G E
Keiler Helles

OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG – Bei Landschaftspflegearbeiten an der Bahnstrecke zwischen Treuchtlingen und Würzburg ist am Mittwochnachmittag ein 48-jähriger Arbeiter von einem Zug erfasst worden und noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren gegen 14:20 Uhr drei Mitarbeiter einer Landschaftspflegefirma im Gleisbereich im Einsatz. Trotz eines akustischen Warnsignals wurde der 48-jährige rumänische Staatsangehörige von einem herannahenden Zug erfasst.

A N Z E I G E N
Doggenclub
Verstrickt und zugenäht

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Im Einsatz waren neben Polizei und Feuerwehr auch Notfallseelsorger.

Das könnte Dich auch interessieren:

Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

A N Z E I G E
Eisgeliebt in Schweinfurt - Premium-Eis
Mehr

ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

3. Juli 2026Letztes Update 3. Juli 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)