Tragischer tödlicher Unfall bei Arbeiten an Bahnstrecke bei Ochsenfurt

A N Z E I G E

OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG – Bei Landschaftspflegearbeiten an der Bahnstrecke zwischen Treuchtlingen und Würzburg ist am Mittwochnachmittag ein 48-jähriger Arbeiter von einem Zug erfasst worden und noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren gegen 14:20 Uhr drei Mitarbeiter einer Landschaftspflegefirma im Gleisbereich im Einsatz. Trotz eines akustischen Warnsignals wurde der 48-jährige rumänische Staatsangehörige von einem herannahenden Zug erfasst.

A N Z E I G E N

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Im Einsatz waren neben Polizei und Feuerwehr auch Notfallseelsorger.

Das könnte Dich auch interessieren: Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

A N Z E I G E