Auto IU
Tragischer Unfall auf Werksgelände: 54-Jähriger durch Sturz tödlich verletzt
TRIEFENSTEIN, OT LENGFURT / LKR. MAIN-SPESSART – Am Dienstagmorgen ist ein 54-jähriger deutscher Arbeiter auf einem Werksgelände aus mehreren Metern Höhe von einem Abluftturm-Podest gestürzt.
Der Mann zog sich dabei tödliche Verletzungen zu und verstarb noch an der Unglücksstelle.
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen, um den genauen Unfallhergang zu klären. Die Ursache für den Sturz ist bislang ungeklärt.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!