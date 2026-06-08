Tragischer Unfall im Landkreis Rhön-Grabfeld: Audi überschlägt sich – 79-Jähriger verstirbt im Krankenhaus
BAD NEUSTADT AN DER SAALE / OT LEBENHAN – Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Sonntagnachmittag im Bad Neustädter Ortsteil Lebenhan ein tragisches Ende genommen. Ein 79-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Senior erlag wenig später in einer Klinik seinen schweren Verletzungen.
Der folgenschwere Vorfall ereignete sich am Sonntag (7. Juni 2026) gegen 15:45 Uhr in der Schweinhofer Straße.
Audi überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen
Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Bad Neustadt war der 79-jährige Mann mit seinem Audi auf der Schweinhofer Straße unterwegs. Aus bislang völlig ungeklärter Ursache verlor der Fahrer am Steuer plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug.
Der Wagen kam von der Straße ab, katapultierte sich in ein angrenzendes Feld und überschlug sich dort. Als die ersten Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr an der Unfallstelle eintrafen, fanden sie das Wrack abseits der Fahrbahn mitten in einem Acker auf dem Dach liegend vor.
Fahrer verstirbt trotz schneller Rettung in der Klinik
Der schwerstverletzte Senior war in seinem Fahrzeug gefangen. Die Feuerwehrkräfte mussten den Mann zügig aus dem deformierten Auto bergen, bevor der Rettungsdienst die medizinische Erstversorgung übernehmen konnte. Er wurde unter reanimatorischen Bedingungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er jedoch kurze Zeit später aufgrund der Schwere seiner Verletzungen verstarb.
Neben den Rettungssanitätern und Notärzten waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Neustadt, Brendlorenzen und Lebenhan mit zahlreichen Kräften im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern, den Brandschutz zu gewährleisten und die Bergung zu unterstützen.
Staatsanwaltschaft schaltet Gutachter ein
Zur Klärung der genauen Unfallursache hat die Bad Neustädter Polizei noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Da der Hergang bislang unklar ist, ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen an. Der Gutachter unterstützte die Beamten bei der Spurensicherung und der Rekonstruktion des Unfallgeschehens.
An dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf rund 10.000 Euro.
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