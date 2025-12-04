Tragischer Unfall: Junger Fahrradfahrer überquert die Gleise und wird vom Zug erfasst
KLEINHEUBACH (Landkreis Miltenberg) – Am Dienstagnachmittag, den 2. Dezember, gegen 14:45 Uhr, wurde ein Fahrradfahrer an einem Bahnübergang in Kleinheubach von einem Zug erfasst, nachdem er das blinkende Rotlicht ignorierte und die Gleise überquerte.
Der 32-jährige Mann wurde bei dem Unfall verletzt. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Mann muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.
Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor den Gefahren beim unachtsamen Überqueren von Bahnübergängen. Sie weist darauf hin, dass die Regeln des Straßenverkehrs gelten, das heißt, Rotlicht und geschlossene Schranken bedeuten Stopp. Die Bundespolizei appelliert, sich nicht aus Ungeduld zu riskanten, lebensgefährlichen Aktionen verleiten zu lassen.
