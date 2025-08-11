Tragischer Verkehrsunfall: 56-Jähriger noch an Unfallstelle verstorben

OBERELSBACH, OT GINOLFS, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Montagvormittag ist ein 56-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße Neustadt 13 ums Leben gekommen. Der Fahrer eines Fiat 500 kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verstarb noch an der Unfallstelle. Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Der Unfall ereignete sich gegen 9:20 Uhr. Nach den bisherigen Erkenntnissen verlor der Mann zwischen der Staatsstraße 2288 und Ginolfs die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen wurde über die Leitplanke katapultiert, flog einige Meter durch die Luft und kam schließlich auf der Leitplanke zum Stehen.

Trotz des schnellen Eintreffens der Freiwilligen Feuerwehren aus Bischofsheim, Oberelsbach, Nordheim und Bad Neustadt konnte der Notarzt nur noch den Tod des 56-Jährigen feststellen. Die Polizeiinspektion Bad Neustadt hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden gesperrt.