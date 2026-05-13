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Tragischer Verkehrsunfall bei Geiselwind: 24-Jähriger tödlich verunglückt

13. Mai 2026Letztes Update 13. Mai 2026
Tragischer Verkehrsunfall bei Geiselwind: 24-Jähriger tödlich verunglückt
Symbolbild: 2fly4
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GEISELWIND, LKR. KITZINGEN – Ein schwerer Verkehrsunfall forderte am Montagnachmittag ein Menschenleben. Ein junger Autofahrer kam auf der Kreisstraße zwischen Ilmenau und Burggrub von der Fahrbahn ab und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Gegen 15:45 Uhr war der 24-jährige Mann aus dem Raum Passau mit seinem Daimler auf der Verbindungsstraße unterwegs. Nach aktuellem Sachstand kam das Fahrzeug ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer von der Straße ab und kam etwa fünfzehn Meter abseits der Fahrbahn zum Stillstand.

Einsatzkräfte konnten nicht mehr helfen

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Nach dem Absetzen des Notrufs eilten Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sofort zur Unfallstelle. Trotz des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte kam für den jungen Deutschen jede Hilfe zu spät: Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Fahrers feststellen.

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Ermittlungen zur Unfallursache

Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen. Um zu klären, warum der Pkw von der Fahrbahn abkam, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Maßnahmen vor Ort im Überblick:

  • Unfallaufnahme: Durch Beamte der Polizei Kitzingen.

  • Fachliche Unterstützung: Hinzuziehung eines Gutachters zur Spurensicherung.

  • Feuerwehr: Die örtlichen Wehren unterstützten bei der Absicherung der Unfallstelle und der Bergung.

Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten im entsprechenden Bereich gesperrt.

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