Tragischer Zusammenstoß auf der Kraftwerksstraße: Rollerfahrer stirbt bei Verkehrsunfall
GRAFENRHEINFELD / LKR. SCHWEINFURT – Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Dienstagnachmittag in Grafenrheinfeld ein Menschenleben gefordert. Ein 59-jähriger Rollerfahrer stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, dessen Fahrer in den Gegenverkehr geraten war. Trotz sofortiger Reanimationsversuche von Ersthelfern erlag der Zweiradfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Der Notruf ging am Dienstag gegen 16:20 Uhr bei den Einsatzzentralen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ein.
In den Gegenverkehr geraten
Nach dem aktuellen Ermittlungsstand der Polizei war der 59-jährige Rollerfahrer auf der Kraftwerksstraße in Richtung Grafenrheinfeld unterwegs. Ihm kam zu diesem Zeitpunkt ein 62-jähriger Mann in einem Pkw entgegen.
Aus bislang noch völlig ungeklärter Ursache verlor der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Motorroller zusammen. Der 59-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Asphalt geschleudert.
Ersthelfer kämpfen vergeblich um das Leben des 59-Jährigen
Zeugen des Unfalls handelten sofort, setzten den Notruf ab und leiteten umgehend eine Laienreanimation bei dem Verunglückten ein. Die kurz darauf eintreffenden Notärzte und Rettungskräfte setzten die medizinischen Notfallmaßnahmen fort – letztlich jedoch ohne Erfolg. Die Verletzungen des Mannes waren so schwerwiegend, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 62-jährige Unfallverursacher blieb körperlich unverletzt, wurde jedoch vor Ort betreut.
Staatsanwaltschaft zieht Gutachterin hinzu
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der regionalen Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei war stundenlang vor Ort. Die Beamten der Polizeiinspektion Schweinfurt haben in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.
Zur präzisen Rekonstruktion des Crashs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Unfallsachverständige an die Baustelle beziehungsweise den Unfallort gerufen. Für die Dauer der aufwendigen Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsarbeiten musste die Kraftwerksstraße für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!