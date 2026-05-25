Tragisches Unglück im Spessart: Motorradfahrerin stirbt nach schwerem Crash durch mutmaßliches Raser-Rennen
FORST HAIN IM SPESSART / LKR. ASCHAFFENBURG – Ein mutmaßlich illegales Kraftfahrzeugrennen hat am späten Sonntagabend im Landkreis Aschaffenburg zu einem tödlichen Drama geführt. Auf der Staatsstraße 2317 kam es zu einer folgenschweren Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad. Eine Bikerin erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen, denen sie noch in der Nacht im Krankenhaus erlag. Gegen den 25-jährigen Unfallverursacher wird nun schwerwiegend ermittelt.
Der Unfall ereignete sich gegen 19:40 Uhr auf der kurvenreichen Staatsstraße im Bereich des Forsts Hain im Spessart.
Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle verloren
Nach dem aktuellen Stand der polizeilichen Ermittlungen war ein 25-jähriger Autofahrer mit seinem BMW, von der sogenannten Sieben-Wege-Kreuzung kommend, auf der Staatsstraße 2317 unterwegs. Mehrere unbeteiligte Zeugen sagten später aus, dass der junge Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit raste.
In einer Kurve verlor der 25-Jährige schließlich die Kontrolle über seinen Wagen. Der BMW touchierte zunächst die Leitplanke, schleuderte herum und kam unglücklicherweise quer auf beiden Fahrstreifen zum Stehen. Eine entgegenkommende Motorradfahrerin hatte in der unübersichtlichen Situation keine Chance mehr: Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte frontal in die Flanke des querstehenden Autos.
Bikerin erliegt in der Nacht ihren Verletzungen
Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass die Kradfahrerin lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Nach einer intensiven medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie mit einem Rettungswagen umgehend in eine Klinik eingeliefert. Trotz aller Bemühungen der Ärzte verstarb die Frau dort noch in der Nacht.
Der Unfallverursacher sowie sein Beifahrer erlitten bei dem Zusammenstoß ebenfalls Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert.
Staatsanwaltschaft schaltet Gutachterin ein – Führerschein beschlagnahmt
Die Polizeiinspektion Aschaffenburg übernahm vor Ort die Unfallaufnahme. Aufgrund der Schwere des Unfalls und des Verdachts auf ein illegales Straßenrennen schaltete die Staatsanwaltschaft noch am Abend eine unabhängige Sachverständige ein. Sie soll anhand der Spurenlage den genauen Hergang und die gefahrenen Geschwindigkeiten rekonstruieren.
Gegen den 25-jährigen BMW-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ermittelt wird wegen:
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Fahrlässiger Tötung (nach dem Versterben der Frau)
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Teilnahme bzw. Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens
Der Führerschein des Mannes wurde noch vor Ort von den Polizeibeamten sichergestellt. Die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um die Staatsstraße für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett abzusperren und den Verkehr umzuleiten.
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