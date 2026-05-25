Tragödie am Campingplatz: 40-jähriger Badegast ertrinkt im Kahler Badesee
KAHL AM MAIN / LKR. ASCHAFFENBURG – Ein unbeschwerter Sonntagnachmittag am Wasser hat im Landkreis Aschaffenburg ein tragisches Ende genommen. Ein 40-jähriger Mann ging bei einem Badeunfall im See am Campingplatz Kahl plötzlich unter. Trotz eines schnellen Großaufgebots an Rettungskräften und dem Einsatz von Tauchern konnte der Mann nur noch leblos geborgen werden.
Der Unfall ereignete sich, als der aus Hessen stammende Mann gemeinsam mit einem Bekannten im Kahler Badesee zum Schwimmen ging.
Auf Schlammgrund vermisst: Rettung in vier Metern Tiefe
Die beiden Männer befanden sich zunächst zusammen im Wasser und schwammen in Richtung einer im See verankerten Badeplattform. Im Umfeld dieser Plattform verloren sich die beiden Freunde jedoch plötzlich aus den Augen. Als der Mann nach einer kurzen Suche nicht wieder an der Wasseroberfläche auftauchte, reagierte sein Begleiter goldrichtig und schlug sofort bei der vor Ort stationierten Wasserwacht Alarm.
Über die Integrierte Leitstelle (ILS) für Feuerwehr und Rettungsdienst wurde umgehend ein Großeinsatz zur Wasserrettung ausgelöst. Zahlreiche Einsatzkräfte eilten an den See. Ein Taucher der Wasserwacht leitete die Unterwassersuche ein. Dem Retter gelang es schließlich nach intensiver Suche, den Vermissten in einer Tiefe von rund vier Metern auf dem Grund des Sees zu lokalisieren und an die Oberfläche zu bringen.
Jede Hilfe kam zu spät – Kripo übernimmt Ermittlungen
Am Ufer starteten die Rettungskräfte und der Notarzt sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Tragischerweise blieben alle Reanimationsversuche ohne Erfolg: Für den 40-jährigen Rumänen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch direkt an der Unfallstelle.
Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte – ob ein medizinisches Problem, eine plötzliche Erschöpfung oder ein Krampf die Ursache war –, ist derzeit noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch am Sonntag vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen, um die exakten Umstände und die genaue Todesursache zu klären.
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