Trainervorstellung Damen FC Schweinfurt 1905

SCHWEINFURT – Am Freitag, dem 13.06.2025, war es so weit: Der neue Trainer der Damenmannschaft des FC Schweinfurt 1905 wurde offiziell vorgestellt. Zahlreiche Spielerinnen des aktuellen Kaders hatten sich zu diesem Anlass im Soccer Dome des Vereinsheims in der Willi-Keidel-Straße eingefunden.

Bereits vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass die bisherige Trainerin Jule Betz ein Angebot vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) für eine Juniorinnen-Auswahl erhalten hatte. Sie entschied sich für diesen nächsten Schritt in ihrer noch jungen Trainerkarriere. Gemeinsam mit Kapitänin Antonia Heider, die weiterhin als aktive Spielerin das Team anführt, hatte Betz erst zu Saisonbeginn die Verantwortung für die Frauenmannschaft übernommen. Beide gelten als prägende Persönlichkeiten des Schweinfurter Frauenfußballs und waren über Jahre hinweg tragende Säulen auf dem Spielfeld.

Die sportliche Leitung der Damenabteilung machte sich daraufhin auf die Suche nach einem geeigneten Nachfolger. Im Vordergrund stand die Anforderung, einen Trainer zu finden, der sich mit dem Verein identifizieren kann und Erfahrung im Mädchen- und Frauenfußball mitbringt. Zahlreiche Bewerber zeigten Interesse, einige davon durften Probetrainings mit der Mannschaft im Sachs-Stadion absolvieren. Die finale Entscheidung wurde bewusst nicht intern getroffen – vielmehr wurde auch die Mannschaft in den Entscheidungsprozess mit einbezogen.

Nun wurde mit Swen Liebrecht ein erfahrener und qualifizierter Trainer präsentiert. Der 46-Jährige stammt ursprünglich aus der Nähe von Berlin und hat inzwischen seinen beruflichen Lebensmittelpunkt in der Region gefunden. In seiner Vita finden sich klangvolle Namen: Erste Trainererfahrungen sammelte Liebrecht beim renommierten Frauenfußballverein Turbine Potsdam. Es folgten Stationen bei Tennis Borussia Berlin, wo er maßgeblich am Aufbau einer Mädchen- und Frauenabteilung beteiligt war, sowie beim FSV Gütersloh im Juniorinnenbereich.

Liebrecht verfügt über die B-Lizenz und die DFB-Elite-Jugend-Lizenz. Darüber hinaus ist er ausgebildeter Diplom-Sportpsychologe – ein wertvoller Aspekt im Umgang mit jungen Spielerinnen und der gezielten Förderung ihrer Entwicklung.

Die Damenabteilung des FC Schweinfurt 1905 heißt Swen Liebrecht herzlich willkommen und wünscht ihm viel sportlichen Erfolg bei seiner neuen Aufgabe.