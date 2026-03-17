Trainerwechsel am Dallenberg: Michael Schiele kehrt zu den Würzburger Kickers zurück
WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers haben auf die sportliche Entwicklung nach der Winterpause reagiert und Trainer Marc Reitmaier mit sofortiger Wirkung freigestellt. Als Nachfolger kehrt mit Michael Schiele ein Erfolgscoach an den Dallenberg zurück, der das Team bereits in der Vergangenheit in die 2. Bundesliga geführt hatte.
Die Entscheidung fiel nach einer detaillierten Analyse der vergangenen Wochen. Ziel des Vereins ist es, durch neue Impulse die Qualifikation für die Relegation zur 3. Liga abzusichern. Während der Vorstand Marc Reitmaier für sein großes Engagement und seine tiefe Verbundenheit zum Verein dankte, setzt man nun auf die Erfahrung von Michael Schiele. Dieser kennt das Umfeld in Würzburg bestens und wird bereits die erste Trainingseinheit der neuen Woche leiten.
Die Details zum Trainerwechsel im Überblick:
-
Grund der Trennung: Fehlende spielerische Entwicklung und unzureichende Ergebnisse in den Partien nach der Winterpause.
-
Der neue Coach: Michael Schiele bestritt bereits 107 Spiele als Kickers-Trainer und war zuletzt in der 2. Bundesliga bei Eintracht Braunschweig tätig.
-
Kontinuität im Stab: Das bestehende Co-Trainer-Team bleibt im Amt und wird Schiele bei seiner neuen Aufgabe unterstützen.
-
Saisonziele: Der Fokus liegt klar auf dem Erreichen der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga.
Der Verein dankt Marc Reitmaier ausdrücklich für seine Loyalität und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute, während die Hoffnungen nun auf einer erfolgreichen Rückkehr von Michael Schiele ruhen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!