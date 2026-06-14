Trainingsauftakt beim 1. FC Schweinfurt 05: Kader für die Regionalliga steht
SCHWEINFURT – Mit dem heutigen Trainingsstart um 11 Uhr läutet der 1. FC Schweinfurt 05 offiziell die Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison ein. Trainer Jan Gernlein begrüßt zum Auftakt einen Kader von 20 Spielern.
Der aktuelle Kader im Überblick
Kaderplaner Jürgen Hein zeigt sich mit dem Stand der Zusammenstellung angesichts der kurzen Vorbereitungszeit „sehr zufrieden“. Der aktuelle Kader setzt sich wie folgt zusammen:
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Tor: Julian Brätz, Jan Mottl, Jan Morshäuser.
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Abwehr: Esad Akgün, Nick Doktorczyk, Kevin Frisorger, Altin Ibisi, Lukas Mrozek, Nils Piwernetz, Johannes Theinhardt.
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Mittelfeld: Lauris Bausenwein, Kristian Böhnlein, Gil Ebner, Kevin Fery, Luka Kalandia, Mustafa Alper Özden, Valentin Schmitt, Maximilian Stahl.
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Angriff: Mike Dellinger, Philipp Hack.
Strategie und Ausblick
Das Ziel der Verantwortlichen war es, um erfahrene Stützen wie Kristian Böhnlein, Mike Dellinger und Kevin Fery ein neues Team zu formen. Dabei setzte man auf eine Mischung aus Dritt- und Regionalliga-Erfahrung, jungen Talenten mit „FC-05-DNA“ und Perspektivspielern.
Jürgen Hein betont, dass die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen ist: „Vor allem in der Offensive wollen wir uns noch gezielt verstärken.“ Da der Spielermarkt nach den Relegationsspielen derzeit in Bewegung ist, führen die Verantwortlichen weiterhin vielversprechende Gespräche.
Zahlreiche Abgänge
Zum Trainingsauftakt verabschiedet der Verein eine ganze Reihe von Spielern, deren Verträge ausgelaufen sind, Leihgeschäfte endeten oder deren Verträge aufgelöst wurden. Der FC 05 bedankte sich bei den Akteuren für ihren Einsatz:
Devin Angleberger, Ekin Çelebi, Dustin Forkel, Johannes Geis, Nico Grimbs, Tim Latteier, Fabio Luque-Notaro, Pius Krätschmer, Thomas Meißner, Sebastian Müller, Winners Osawe, Erik Shuranov, Toni Stahl, Luca Trslic, Maximilian Weisbäcker, Manuel Wintzheimer, Lucas Zeller und Emil Zorn verlassen den Verein.
Sind Sie mit der Zusammenstellung des Kaders zufrieden, oder sehen Sie auf einer bestimmten Position noch dringenden Handlungsbedarf?
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