Traktor-Gespann verursacht Auffahrunfall – zwei Verletzte
WÜRZBURG / HEIDINGSFELD – Am Montagmorgen fuhr ein Traktor-Gespann auf einen Ford auf, der verkehrsbedingt an einer Ampel wartete. Zwei weitere Fahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt. Zwei Personen wurden leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.
Am Montag gegen 06:20 Uhr fuhr ein 49-jähriger georgischer Staatsangehöriger mit seinem Gespann aus Traktor und Anhänger die Mergentheimer Straße entlang.
Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Fahrer aus Unachtsamkeit auf einen 74-jährigen Deutschen auf, der mit seinem Ford Transit an einer roten Ampel wartete. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf einen davor wartenden Hyundai eines 43-jährigen Iraners geschoben.
Dieser kollidierte wiederum mit einem wartenden Citroen, der von einem 60-jährigen Deutschen gelenkt wurde.
Der Ford-Fahrer und der Hyundai-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Ford und der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Während der Unfallaufnahme durch die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt musste die Mergentheimer Straße zeitweise voll gesperrt werden.
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