Traktor kippt in Schonungen um – und wieder filmende Gaffer

17. Oktober 2025Letztes Update 17. Oktober 2025
Foto: Feuerwehr Schonungen
SCHONUNGEN – Die Feuerwehr Schonungen wurde zu einem Traktorunfall alarmiert, bei dem das Fahrzeug einen Abhang hinabstürzte und auf dem darunterliegenden Fahrradweg zum Liegen kam.

Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, banden auslaufende Betriebsstoffe, übernahmen die Verkehrsabsicherung und stellten den Brandschutz sicher.

Während des Einsatzes kam es zu einem Vorfall mit einem Gaffer, welcher den Unfall filmte. Dieser wurde von der Polizei vor Ort angehalten und entsprechend geahndet.

