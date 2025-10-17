Auto IU
Traktor kippt in Schonungen um – und wieder filmende Gaffer
SCHONUNGEN – Die Feuerwehr Schonungen wurde zu einem Traktorunfall alarmiert, bei dem das Fahrzeug einen Abhang hinabstürzte und auf dem darunterliegenden Fahrradweg zum Liegen kam.
Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, banden auslaufende Betriebsstoffe, übernahmen die Verkehrsabsicherung und stellten den Brandschutz sicher.
Während des Einsatzes kam es zu einem Vorfall mit einem Gaffer, welcher den Unfall filmte. Dieser wurde von der Polizei vor Ort angehalten und entsprechend geahndet.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!