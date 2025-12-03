Traktor mit zwei Anhängern umgekippt – B 8 voller Getreide – Fahrbahn mehrere Stunden gesperrt

WÜRZBURG – Am Mittwochnachmittag kippte ein Traktor samt Anhängern auf der B 8 Höhe Nürnberger Straße um. Das im Anhänger transportierte Getreide verteilte sich auf der gesamten Fahrbahn, was eine mehrstündige Sperrung zur Folge hatte.

Die Ursache des Verkehrsunfalls ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der 59-jährige Deutsche Fahrer des Traktors wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den hinzugerufenen Rettungsdienst medizinisch versorgt. Das in den Anhängern verladene Getreide verteilte sich in der Folge des Unfalls über die gesamte Fahrbahn. Die B 8 in Richtung Würzburg musste vollgesperrt werden. Auch in Richtung Kitzingen kam es zu Beeinträchtigungen.

Gegenwärtig finden Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen statt. Hierzu wird die B 8 in Richtung Würzburg noch mehrere Stunden gesperrt sein.