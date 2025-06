Traktor stürzt Abhang hinunter und gerät in Vollbrand

HAMMELBURG – LKR. BAD KISSINGEN. In einem Weinberg bei Hammelburg ist am Mittwochnachmittag ein Traktor in Brand geraten, nachdem er einen Abhang hinabgerutscht und sich überschlagen hatte. Der 53-jährige Fahrer konnte sich mit leichten Verletzungen selbst aus dem Führerhaus befreien.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 14:15 Uhr mit Mäharbeiten zwischen den Rebzeilen beschäftigt, als der Traktor am Ende des Weinbergs die Kontrolle verlor, einen Hang hinabrutschte und sich überschlug. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen und geriet unmittelbar danach in Vollbrand.

Dem Fahrer gelang es, sich über die Frontscheibe aus dem Traktor zu retten. Er wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und den Freiwilligen Feuerwehren aus HAMMELBURG, FUCHSSTADT und UNTERESCHENBACH stand der Traktor bereits in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Hammelburg übernahm vor Ort die Ermittlungen. Zur weiteren Beurteilung möglicher Umweltschäden durch den Brand wurde das Wasserwirtschaftsamt hinzugezogen.