Transfer-Coup: Mirco Geisler verstärkt die Offensive des 1. FC Schweinfurt 05
SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 05 hat für die kommende Regionalliga-Saison einen treffsicheren Neuzugang verpflichtet: Mirco Geisler wechselt vom FC Gießen zu den „Schnüdeln“. Der 26-jährige Angreifer sicherte sich in der abgelaufenen Spielzeit mit 27 Treffern in 34 Partien den Titel des Torschützenkönigs in der Oberliga Hessen.
Verstärkung für den FC 05
Trainer Jan Gernlein zeigt sich erfreut über den Transfer, der durch den Kontakt zum ehemaligen FC-05-Spieler Flo Pieper zustande kam. Gernlein beschreibt den Neuzugang als erfahrenen und variablen Spieler, dem der Verein den nächsten Karriereschritt in der Regionalliga ermöglichen möchte.
Auch Kaderplaner Jürgen Hein ist überzeugt von der Qualität des Transfers: „Mit Mirco haben wir genau den Spielertyp zur Verstärkung unserer Offensive gefunden, den wir gesucht haben. Seine Torgefährlichkeit hat er in der vergangenen Saison unter Beweis gestellt; er ist in der Offensive flexibel einsetzbar.“
„Alles für den Verein geben“
Mirco Geisler selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe in Schweinfurt. Die positiven Gespräche mit der sportlichen Leitung hätten ihn schnell von dem Wechsel überzeugt: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr positiv und haben mir gezeigt, dass der Verein klare Ziele verfolgt und großes Vertrauen in mich setzt. Jetzt freue ich mich darauf, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen, hart zu arbeiten und vor den Fans des 1. FC Schweinfurt 05 alles für den Verein zu geben.“
Mit diesem Neuzugang treiben die Schweinfurter die Zusammenstellung ihres Kaders für die kommende Saison weiter voran.
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