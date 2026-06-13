Transparenz am Immobilienmarkt: Neuer „Immo-Kompass“ und „Immobilienmarktbericht 2025“ für Würzburg erschienen
WÜRZBURG – Der Gutachterausschuss der Stadt Würzburg hat die aktuellen Publikationen zum Immobilienmarkt des vergangenen Jahres veröffentlicht. Die Berichte bieten Orientierung in einem Markt, der durch ein stetiges Wechselspiel von Angebot und Nachfrage sowie schwankenden Preisen geprägt ist.
Datengrundlage und Transparenz
Seit den 1960er Jahren haben Gutachterausschüsse die Aufgabe, den Immobilienmarkt durch objektive Preisübersichten transparent zu machen. Die Geschäftsstelle in Würzburg erfasst hierfür jährlich rund 1.400 notarielle Kaufverträge anonymisiert in einer Datenbank. Diese Datengrundlage dient als Basis für die nun vorliegenden Auswertungen. Während die Daten keine individuelle Wertermittlung für eine konkrete Immobilie ersetzen, bieten sie eine verlässliche Orientierung für durchschnittliche Marktpreise.
Die beiden Publikationen im Überblick
-
Der Immo-Kompass 2025
Diese Publikation richtet sich an alle Immobilieninteressierten und bietet eine übersichtliche Zusammenfassung ausgewählter Zahlen und Statistiken.
-
Verfügbarkeit: Kostenfreier PDF-Download unter www.wuerzburg.de/gutachterausschuss.
-
Druckversion: Gegen eine Schutzgebühr von 5,00 Euro erhältlich.
-
-
Der Immobilienmarktbericht 2025
Dieser Bericht richtet sich an Fachanwender und bietet eine tiefgehende fachliche Auswertung des lokalen Immobilienmarktes.
-
Verfügbarkeit (Digital): Als PDF-Datei für 40,00 Euro über das Portal www.boris-bayern.de abrufbar.
-
Druckversion: Erhältlich über die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Veitshöchheimer Str. 1, 97070 Würzburg).
-
Kontakt für Rückfragen
Interessenten, die ein gedrucktes Exemplar des „Immobilienmarktberichts“ erwerben möchten, können sich direkt an die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wenden:
-
-
Telefon: 0931/37-3309
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!