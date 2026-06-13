Auto IU

Transparenz am Immobilienmarkt: Neuer „Immo-Kompass“ und „Immobilienmarktbericht 2025“ für Würzburg erschienen

13. Juni 2026Letztes Update 13. Juni 2026
Transparenz am Immobilienmarkt: Neuer „Immo-Kompass“ und „Immobilienmarktbericht 2025“ für Würzburg erschienen
Baureferent Benjamin Schneider (re., mit dem Immobilienmarktbericht 2025) und Frank Heppner (städtische Geschäftsstelle des Gutachterausschusses, Fachbereich Bauen, li., mit dem Immo-Kompass 2025). Der Immo-Kompass richtet sich an Interessierte und Bauherren, der Marktbericht an Sachverständige. Foto: Claudia Lother
ANZEIGE
Eisgeliebt

WÜRZBURG – Der Gutachterausschuss der Stadt Würzburg hat die aktuellen Publikationen zum Immobilienmarkt des vergangenen Jahres veröffentlicht. Die Berichte bieten Orientierung in einem Markt, der durch ein stetiges Wechselspiel von Angebot und Nachfrage sowie schwankenden Preisen geprägt ist.

Datengrundlage und Transparenz

Seit den 1960er Jahren haben Gutachterausschüsse die Aufgabe, den Immobilienmarkt durch objektive Preisübersichten transparent zu machen. Die Geschäftsstelle in Würzburg erfasst hierfür jährlich rund 1.400 notarielle Kaufverträge anonymisiert in einer Datenbank. Diese Datengrundlage dient als Basis für die nun vorliegenden Auswertungen. Während die Daten keine individuelle Wertermittlung für eine konkrete Immobilie ersetzen, bieten sie eine verlässliche Orientierung für durchschnittliche Marktpreise.

Die beiden Publikationen im Überblick

Kontakt für Rückfragen

ANZEIGEN
Volksfest 2026
Rowdy-River Raf-Race

Interessenten, die ein gedrucktes Exemplar des „Immobilienmarktberichts“ erwerben möchten, können sich direkt an die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wenden:

Das könnte Dich auch interessieren:

Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

ANZEIGE
Eisgeliebt in Schweinfurt - Veganes Premium-Eis


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

13. Juni 2026Letztes Update 13. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)