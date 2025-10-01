Transporter holt Leichtkraftradfahrer vom Fahrzeug – Gibt es Zeugen?
GEISELWIND – Ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer ist am Montagnachmittag auf der Kreisstraße 15 gestürzt und leicht verletzt worden, nachdem er einem ihm entgegenkommenden, bislang unbekannten Fahrer eines weißen Transporters ausweichen musste. Der Transporter war teilweise auf der Fahrspur des Kradfahrers unterwegs. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro.
Der Unfall ereignete sich in einem Kurvenbereich auf der Kreisstraße 15 in Richtung Rehweiler. Durch das notwendige Ausweichmanöver verlor der 17-Jährige die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und stürzte.
Der Fahrer des weißen Transporters, der den Unfall durch seine Fahrweise verursachte, flüchtete von der Unfallstelle.
Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum weißen Transporter oder dem Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu melden.
