Trassengegner-Bürgerinitiativen klagen gegen Planfeststellungsbeschluss für Südlink – Durch Klageeinreichung ist Planfeststellungsbeschluss nicht bestandsfähig
BERGRHEINFELD / BAYERN – Die Bürgerinitiative (BI) Bergrheinfeld e.V., handelnd als öffentlich anerkannte Umweltvereinigung, hat im Auftrag des Aktionsbündnisses Trassengegner Klage beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gegen den Planfeststellungsbeschluss für die Stromtrasse SuedLink in Bayern eingereicht.
Die Klage wird regionsübergreifend von einem Aktionsbündnis aus Bürgerinitiativen in Bayern, Hessen und Thüringen finanziert. Die Klage wurde von der Kanzlei Baumann aus Würzburg über die BI Bergrheinfeld e.V. eingereicht, die als Umweltklageverband nach $S 4$ Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz anerkannt ist.
Bündnissprecherin Dörte Hamann begründete die Klage damit, dass der Planfeststellungsbeschluss für den SuedLink aufgrund zahlreicher formeller Mängel nicht bestandsfähig sei. Sie forderte die politisch Verantwortlichen auf, zeitnah sicherere und nachhaltigere Lösungen für die Energieversorgung zu finden. Das Aktionsbündnis betrachtet den SuedLink und den geplanten Übertragungsnetzausbau insgesamt als eine „katastrophale energiewirtschaftliche Sackgasse“, die der Umwelt massiven Schaden zufüge.
