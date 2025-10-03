Trauerfeier für Verstorbene ohne Angehörige
SCHWEINFURT – Am Dienstag, den 21. Oktober, findet um 10:00 Uhr in der Aussegnungshalle auf dem Hauptfriedhof Schweinfurt eine „Trauerfeier für Menschen ohne Angehörige“ statt. Die überkonfessionelle Feier dient der würdigen Verabschiedung von Verstorbenen, die entweder keine bekannten Angehörigen haben oder deren Identität unbekannt ist.
Die Trauerfeier wird von Vertretern der katholischen und evangelischen Kirche gestaltet und beinhaltet Erinnerungen, Lebens- und Abschiedsgedanken sowie Gesten der Wertschätzung. Glaube oder Religion spielen dabei eine untergeordnete Rolle; eine besondere musikalische Gestaltung ist vorgesehen.
Die Feier schließt diesmal mit einem gemeinsamen Zug zur neu eingerichteten Grabstätte für Verstorbene ohne Angehörige. Die Kommune hat diesen würdevollen Ruheort ermöglicht.
Alle Mitfeiernden sind eingeladen, eine Urne zum Grab zu tragen. Interessierte werden gebeten, sich im Vorfeld bei Diakon Joachim Werb unter der Telefonnummer 09721/299384 oder per E-Mail an joachim.werb@bistum-wuerzburg.de zu melden.
