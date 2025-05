Traurig für Leseratten: Büchertauschschrank angezündet und beschädigt

HÖCHBERG / LKR. WÜRZBURG – Ein in Höchberg in der Nähe eines Schulzentrums und eines Lebensmittelmarktes öffentlich aufgestellter Schrank zum Tauschen von Büchern wurde am gestrigen Abend bzw. in der gestrigen Nacht durch bislang unbekannte Täter angezündet und beschädigt.

Der „Bücher-Tausch-Schrank“ befindet sich in der Waldstraße in der Nähe einer Bushaltestelle und wurde in den vergangenen Monaten bereits des Öfteren Ziel von Vandalismus. Zu einem nicht genauer eingrenzbaren Zeitpunkt des gestrigen Abends wurden im Schrank stehende Bücher entzündet und glimmten bis zur Brandentdeckung durch einen Passanten gegen 01:00 Uhr weiter. Zahlreiche Bücher wurden durch den Brand zerstört, der Schrank wurde im Inneren beschädigt. Der Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen.

In o. g. Fall bittet die Polizei Würzburg-Land um Zeugenhinweise unter Tel. 0931/457-1630 oder Email: pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de