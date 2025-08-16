Auto IU
Traurig: Vermisster 46-Jähriger aus Hofheim konnte nur noch tot aufgefunden werden
HOFHEIM – Die Fahndung nach einem 46-jährigen Vermissten aus Hofheim, Ortsteil Goßmannsdorf, ist widerrufen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann in der Nacht zum Samstag tot aufgefunden. Es gibt nach den bisherigen Ermittlungen keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden oder ein etwaiges Unfallgeschehen.
