Traurig: Wasserschaden auf der Baustelle der neuen Kita Grafenrheinfeld – Wer kann Hinweise geben?

GRAFENRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT – Die Gemeinde Grafenrheinfeld hat bekannt gegeben, dass es auf der Baustelle der neuen Kindertagesstätte zu einem erheblichen Schaden gekommen ist. Unbekannte öffneten am 1. Mai einen Wasserschlauch, wodurch der Estrich auf der gesamten Fläche durchnässt wurde.

Dieser Vorfall stellt einen gravierenden Eingriff in das Bauprojekt dar, das über fünf Jahre geplant und bisher im Zeit- und Kostenrahmen umgesetzt wurde. Acht Wochen vor der geplanten Fertigstellung muss der Bauablauf nun neu bewertet werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, und Fachgutachter wurden beauftragt, den Schaden zu begutachten. Derzeit ist noch unklar, welche Auswirkungen der Vorfall auf den Zeitplan haben wird, es deutet jedoch darauf hin, dass der geplante Einzugstermin im September 2025 nicht gehalten werden kann.

Bürger Christian Keller appelliert an die Öffentlichkeit, Hinweise zu geben, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können. Wer in der Zeit vom Abend des 30. April bis zum Abend des 1. Mai 2025 Auffälligkeiten rund um die Kita-Baustelle beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Polizei oder die Gemeinde zu wenden. Für Hinweise, die zur Ermittlung des oder der Verursacher führen, zahlt die Gemeinde eine Belohnung von 1000 Euro. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.